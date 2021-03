Mettendo la Svizzera in «situazione straordinaria» un anno fa, il Consiglio federale ha dovuto rivedere il suo modo di comunicare. Ha dovuto farlo di più, rivolgendosi direttamente alla popolazione e appoggiandosi su esperti per spiegare certi punti.

Nonostante le difficoltà, la comunicazione del Consiglio federale non è stata contraddittoria, secondo il portavoce: «Alcune decisioni hanno sollevato domande» e le conoscenze scientifiche non hanno smesso di cambiare. «Gli esperti - ha continuato Simonazzi - all’inizio della pandemia ci dicevano che indossare mascherine non era probabilmente un sistema utile per proteggersi».