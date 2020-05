La crisi provocata dalla pandemia di coronavirus ha toccato duramente i più vulnerabili. Ad affermarlo è il presidente del sindacato svizzero (USS) Pierre-Yves Maillard in una lunga intervista rilasciata ai giornali tedeschi del gruppo Tamedia in occasione della festa dei lavoratori. Il sindacalista vodese ha sottolineato che attualmente lavorano a regime ridotto il 50% di chi percepisce un salario basso. Al contrario, per le persone meglio remunerate la quota è invece pari al 5%. Una situazione, questa, considerata da Maillard «totalmente ingiusta».

Nell’intervista, il presidente dell’USS ha affermato che «un modo per aiutare queste persone sarebbe quello di agire sui premi dell’assicurazione sanitaria». Il sindacalista ha poi parlato della situazione del servizio pubblico, considerata «drammatica»: «L’industria delle esportazioni è stata indebolita da strozzature internazionali e di approvvigionamento e c’è poco spazio per le manovre. Dobbiamo quindi aumentare il consumo indigeno». Per quanto riguarda il sistema sanitario, Maillard ha aggiunto che anche questo settore ha bisogno di investimenti, perché «al posto dei nuovi aerei da combattimento, la Svizzera ha bisogno di una difesa sanitaria nazionale. Dobbiamo creare strutture di produzione per i più importanti beni medici: antibiotici, anestetici, ma anche medicinali per bambini», spiega. «La farmacia dell’esercito potrebbe produrre tali prodotti. La difesa della salute della popolazione deve essere la prima priorità».