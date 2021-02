Joseph Bonnemain è nato il 26 luglio 1948 a Barcellona da madre catalana e padre originario di Les Pommerats (JU). In Spagna ha effettuato tutte le scuole fino alla maturità. In seguito ha studiato medicina all’Università di Zurigo, poi teologia a Roma.

Lo scorso novembre, i 22 canonici della diocesi di Coira si sono riuniti per eleggere il nuovo vescovo, ma senza successo. La lista di tre nomi proposta dal Papa non è stata accettata. Il Papa doveva quindi proporre una nuova lista o nominare lui stesso il nuovo vescovo.

Vitus Huonder ha lasciato la funzione di vescovo nel maggio 2019 dopo 12 anni di mandato. Una soluzione transitoria è stata trovata in attesa di nominare il nuovo vescovo: papa Francesco ha nominato Peter Bürcher dell’Alto Vallese come vescovo di Coira ad interim. Quest’ultimo pensava che il suo mandato sarebbe durato solo pochi mesi. Alla fine, è rimasto in carica per quasi tre anni.