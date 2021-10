I cantoni non sono attualmente in grado di scambiarsi dati di polizia, ha detto della Valle in un’intervista ai giornali CH Media. Una mozione di Corinne Eichenberger (PLR/AG) ha incaricato il Consiglio federale di rimediare a questa situazione, assicurando che tali dati siano messi in rete a livello nazionale.