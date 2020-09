In merito al Fondo per la disoccupazione, il plenum dovrebbe approvare la base legale per il secondo contributo straordinario della Confederazione per un massimo 14,2 miliardi di franchi, proposta già accolto dal Parlamento in procedura urgente. Si tratta di rimpinguare le casse per far fronte alle ripercussioni negative della pandemia su lavoratori e imprese.