La discriminazione subita dalle donne durante la loro vita lavorativa, a causa di salari più bassi o di attività a tempo parziale, si accentua ulteriormente al momento della pensione, si legge in una nota diffusa da sindacaliste e rappresentanti di sinistra della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale. «Il divario in materia di pensioni è innegabile», sottolineano.

Le donne che sono andate in pensione nel 2019 hanno ricevuto una rendita media mensile di 1160 franchi dalla loro cassa pensioni, rispetto ai 2144 franchi degli uomini. Solo l’AVS permette una distribuzione più equa grazie ai soldi concessi per compiti educativi o di assistenza.

Complessivamente però il divario fra le rendite resta di un terzo. «In pratica, molte donne sono ancora dipendenti dagli uomini quando vanno in pensione, e le loro basse rendite non sono bastano per vivere», prosegue il comunicato. Continuando così, questa differenza non sarà eliminata prima del 2100, secondo recenti calcoli dell’Unione sindacale svizzera (USS).