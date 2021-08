«La distribuzione dei redditi in Svizzera esiste già»

In Svizzera esiste già una considerevole ridistribuzione dei redditi, in questo senso le richieste dell’«Iniziativa 99%», in votazione il 26 settembre, sono già, almeno in parte, soddisfatte. Se venisse accettato, il testo metterebbe però a rischio la piazza finanziaria elvetica. Lo ha affermato oggi il consigliere federale Ueli Maurer.

La proposta di modifica costituzionale, ha proseguito il ministro delle finanze in conferenza stampa, è inoltre troppo vaga. Il termine «reddito da capitale» in essa contenuto non è ad esempio utilizzato nella legislazione fiscale attuale e non è neppure definito dagli iniziativisti.

Il testo non precisa neppure a partire da quale soglia il reddito da capitale dovrà essere tassato al 150%. Non è nemmeno chiaro chi beneficerà di questa ridistribuzione, ha spiegato il ministro delle finanze. «Queste incertezze superano considerevolmente il livello abituale di ambiguità di una iniziativa popolare», ha sostenuto.

A differenza della Gioventù socialista (GISO), che ha lanciato l’iniziativa, Maurer non vede poi la necessità di intervenire sulle imposte sul capitale. La ridistribuzione dai redditi alti verso quelli più modesti sta già avvenendo in Svizzera. Il consigliere federale ha poi ricordato che le imposte sul reddito e, sopratutto, sulla sostanza sono già oggi progressive.

Con l’imposta sulla sostanza, la Svizzera dispone di uno strumento di ridistribuzione poco praticato all’estero, ha precisato. La maggior parte della redistribuzione in Svizzera non avviene attraverso le imposte, ma attraverso le prestazioni sociali. Secondo il Dipartimento delle finanze, nel 2018 sono stati spesi circa 177 miliardi di franchi per prestazioni sociali come le pensioni vecchiaia, spese sanitarie e assicurazioni invalidità nonché contro la disoccupazione. Ciò corrisponde a circa un quarto della produzione economica annuale totale.

Per Maurer la pressione fiscale sul capitale in Svizzera è già «abbastanza alta» rispetto ad altri Paesi. Il consigliere federale ha poi ricordato la probabile introduzione di una aliquota minima globale del 15% per l’imposizione delle imprese. «Questo aspetto è completamente ignorato dagli iniziativisti». Non è insomma il momento di introdurre nuovi aggravi fiscali.

Le richieste dell’iniziativa

La proposta di modifica costituzionale, presentata da GISO, mira ad aumentare le imposte per i più ricchi in modo da sgravare i piccoli e medi redditi, ovvero il 99% della popolazione. Per assicurare una migliore distribuzione della ricchezza, l’iniziativa prevede una imposizione del 150%, invece del normale 100%, per la parte di reddito da capitale - dividendi, guadagni da interessi o affitti dedotti i costi di manutenzione e gestione - superiore a una soglia definita per legge e non precisata nel testo.

I particolari andrebbero disciplinati dalla legge. Per garantire che i piccoli risparmiatori non vengano danneggiati, i promotori dell’iniziativa evocano un importo esente di 100 mila franchi. Esonerati dalla maggiore tassazione sarebbero anche le pensioni assicurate dal primo e dal secondo pilastro.

Stando a Gioventù socialista, dai 5 ai 10 miliardi di franchi potrebbero essere redistribuiti, grazie ai contributi dell’1% dei più facoltosi. Questa somma potrebbe servire per ridurre l’imposizione delle persone che dispongono di bassi o medi salari, finanziare prestazioni sociali come asili nido e sussidi all’assicurazione malattia o alla formazione.

Governo e Parlamento, ad eccezione della sinistra, chiedono la bocciatura dell’iniziativa.

