La pandemia secondo logica non ha risparmiato nemmeno la redditività. Il risultato operativo Ebit ha lasciato per strada il 29,4% a 421 milioni e il corrispondente margine è sceso dall’11% all’8,5%.

Le difficoltà del volume d’affari e dei margini sono da ricondurre allo stop temporaneo negli stabilimenti e sui cantieri imposto dal lockdown in diverse nazioni. I numeri sono stati inoltre influenzati da spese di ristrutturazione per 77 milioni. L’azienda cita la chiusura di una fabbrica in Spagna e iniziative per aumentare l’efficienza in alcuni Paesi.