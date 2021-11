«È la Svizzera orientale e centrale a essere maggiormente colpita dalla nuova ondata di casi di COVID-19». Con queste parole Virginie Masserey, responsabile della Divisione malattie infettive dell’UFSP, ha aperto la conferenza stampa con gli esperti del martedì pomeriggio, a Berna. Il 15% dei posti letto in terapia intensiva è attualmente occupato da pazienti COVID. «Nonostante la vaccinazione, ricordiamo che ci si può contagiare, seppure con sintomi lievi. Proprio perché il livello di immunità diminuisce nel tempo (l’efficacia passa dal 95 all’80%), per gli over 65 è stata raccomandata la vaccinazione di richiamo sei mesi dopo la somministrazione della seconda dose».

«Attualmente non c’è evidenza, invece, che il livello di protezione dalle forme gravi della malattia diminuisca con il tempo nelle persone vaccinate sotto i 65 anni - ha aggiunto Masserey -. Ecco perché la dose di richiamo, in questo caso, non è finora stata raccomandata». Anche perché i «giovani» sono stati vaccinati dopo e quindi non è trascorso sufficiente tempo per giungere a tali conclusioni. Ma seppure «la vaccinazione di richiamo sia meno urgente per le persone sotto i 65 anni - ha chiarito Christoph Berger, presidente della Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) -, presto ‘‘la raccomandazione’’ potrebbe essere adeguata».

La dose di richiamo potrebbe pertanto essere (presto) messa a disposizione di tutta la popolazione. Una mossa che, però, «deve essere preparata con cura». Quali sono le tempistiche? «Una volta che le persone con più di 65 anni avranno avuto accesso alla vaccinazione di richiamo - ha chiarito Berger -. Perché per loro vi sono rischi più elevati di un’evoluzione grave della malattia e della necessità di un ricovero. È molto più probabile che si tratti di fine novembre piuttosto che gennaio 2022». Per quanto riguarda il personale sanitario considerato «a rischio», è già possibile sottoporsi alla dose di richiamo (trascorsi i sei mesi), dopo avere consultato un medico.

Michael Beer, responsabile del progetto Offensiva di vaccinazione, ha spiegato che dopo i concerti boicottati di Back on Tour, ci sono stati due sold out a Lucerna e San Gallo. «Non erano stati fissati degli obiettivi numerici per la settimana di vaccinazione. Ma tra l’8 e il 14 novembre sono state somministrate oltre 30 mila prime dosi».

Masserey, interpellata sul tema, ha chiarito che «attualmente non vi sono discussioni sull’obbligatorietà della vaccinazione in alcune zone della Svizzera». «Bisognerà fare un richiamo ogni sei mesi d’ora in poi?», ha quindi domandato un giornalista. «Non credo - ha risposto il presidente della Commissione federale per le vaccinazioni -. Spero che il prossimo anno la situazione non sia come quella attuale».

«Un richiamo è utile per evitare ricoveri e una grave evoluzione della malattia, nonché per limitare la circolazione del virus, ma non è la panacea che ci farà uscire dalla pandemia», ha messo in guardia Berger, secondo cui l’uscita dal tunnel avverrà quando ci sarà un numero sufficiente, ossia più elevato di adesso, di persone immunizzate. «Anche se dovremo convivere col virus, a quel punto il pericolo di un sovraccarico degli ospedali sarà scongiurato, ha spiegato. Al momento, tuttavia, se la situazione dovesse peggiorare, vi è il rischio che vengano adottate ulteriori misure restrittive per la popolazione».

A Berna erano presenti:

Virginie Masserey, responsabile della Divisione malattie infettive dell’UFSP

Michael Beer, responsabile del progetto Offensiva di vaccinazione

Christoph Berger, presidente della Commissione federale per le vaccinazioni (CFV)

Rudolf Hauri, medico cantonale di Zugo e presidente dell’Associazione dei medici cantonali

