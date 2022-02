In gennaio l’indicatore generale della fiducia calcolato sulla base di un sondaggio trimestrale condotto dalla Segreteria di Stato dell’economia (Seco) è sceso a -3,6 punti, a fronte del +3,5 di ottobre, già in calo rispetto al +7,6 di luglio 2021, il valore più elevato da oltre 10 anni. L’indicatore torna quindi ad avvicinarsi alla media a lungo termine, che è di -5 punti.

I nuclei familiari sono molto meno ottimisti sullo sviluppo economico dei prossimi dodici mesi. Gli interpellati si aspettano comunque che l’attuale ripresa economica prosegua il suo corso e anche la situazione del mercato del lavoro - nell’interpretazione della Seco - viene percepita come favorevole: l’indice parziale sulla sicurezza degli impieghi è migliorato in modo marcato e per la prima volta dall’inizio della pandemia rientra nella media a lungo termine.