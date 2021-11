Le istituzioni sono le grandi vincitrici della votazione di oggi. E l’aspro dibattito consumatosi negli scorsi mesi non ha aspetti solo negativi. Anzi. È l’opinione del politologo Marc Bühlmann. La legge COVID-19 è passata in tutti i cantoni tranne Svitto (dove è stato registrato il 51,4% di no) e Appenzello Interno (55,8%). «Che in questi due cantoni la legge non sia stata accettata non deve sorprendere, ma che per finire siano solo due i cantoni che hanno detto no è un risultato molto interessante». Così commenta l’esito della votazione sulla legge COVID-19 Marc Bühlmann, professore e direttore della piattaforma Année Politique Suisse all’Università di Berna, nonché esperto di teoria della democrazia e di sociologia politica. «Il risultato ottenuto dimostra che il sostegno alla legge in...