«Proprio come i membri del Consiglio federale, le Svizzere e gli Svizzeri si differenziano per la loro origine, lingua, cultura e mentalità. Ma è assieme che formiamo la Svizzera. Questa diversità fa la forza del nostro Paese», ricorda il Presidente della Confederazione Ignazio Cassis. Questo valore è tanto più importante in questo momento, con la pandemia di COVID-19 che continua a stravolgere le nostre abitudini e a mettere a dura prova la nostra pazienza. Ora più che mai è necessario mostrare ciò che ci unisce, piuttosto che ciò che ci separa. E a mettere un po’ di colore in questi tempi cupi.