I massi caduti dalla montagna del Calanda non hanno causato danni all’abitato, tranne una scheggia che ha danneggiato la facciata di una casa. Su richiesta di Keystone-ATS, la polizia cantonale ha dichiarato di non essere stata coinvolta dopo l’accaduto.

Il comune di Felsberg ha dichiarato di aver evacuato tre case per precauzione oggi pomeriggio. I residenti nella zona della caduta massi sono stati invitati a non sostare all’esterno. Nel frattempo è stato convocato lo stato maggiore di condotta comunale.

Nel corso dei secoli la zona di Felsberg ha dovuto ripetutamente confrontarsi contro i disastri naturali. Le inondazioni del Reno, le frane e gli incendi hanno spesso causato grandi danni. Le frane del Calanda, in particolare quella del 3 e del 4 settembre 1843, furono determinanti per la fondazione del nuovo villaggio. Con un grande schianto, massi grandi come case caddero nottetempo e minacciarono il villaggio, per fortuna senza causare danni significativi.