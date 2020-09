I due parlamentari chiedevano al Governo se alla luce dei «gravi eventi» prodottisi nella galleria - tra il 2017 e il 2019 ben sei incidenti stradali hanno provocato un morto, un ferito grave e quattro lievi ndr. - non ritenesse di dover intervenire con misure di potenziamento della sicurezza. Regazzi proponeva ad esempio, «di installare delle guide ottiche o altri dispositivi tecnici e segnaletici».

Sebbene la sicurezza stradale sia «una questione di primaria importanza per il Consiglio federale», quest’ultimo ha ribadito come la galleria sull’A13 risponda a tutti i requisiti in materia di sicurezza: «È dotata di un cunicolo (...) e dei più moderni sistemi di sicurezza. I sensi di marcia sono chiaramente segnalati dalla doppia linea continua e dal divieto di sorpasso vigente al suo interno».