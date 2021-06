La Gioconda rivisitata sarà protagonista

Per la sua 16.esima edizione, inizialmente prevista nel 2020, il festival del fumetto BDFIL celebra la rinascita. Tra gli ospiti il fumettista francese Jacques Tardi e la rivisita della Gioconda di Leonardo da Vinci.

Il festival losannese si terrà dal 16 al 20 settembre e conterà una ventina di esposizioni, ha indicato l’organizzazione nella conferenza stampa odierna. Quest’anno una retrospettiva è dedicata all’illustratore francese Jacques Tardi, pioniere dei romanzi grafici, noto in particolare per la serie «Le straordinarie avventure di Adèle Blanc-Sec» (1976), tradotta anche in italiano.