La giustizia elvetica si sposterà sul web: in futuro le parti coinvolte nei procedimenti giudiziari potranno comunicare per via digitale mediante una piattaforma centrale. Il Consiglio federale ha posto oggi in consultazione, fino al prossimo 26 febbraio, la nuova legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG).