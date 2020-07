La Landsgemeinde glaronese riunisce ogni anno diverse migliaia di persone. In una nota il governo glaronese ha annunciato oggi l’intenzione di mantenere l’appuntamento, ma a precise condizioni. Una caratteristica dell’assemblea è infatti la possibilità di respingere o modificare una proposta di legge: una procedura che non può essere applicata al voto nell’urna.

Appenzello Interno ha invece dovuto annullare l’altra Landsgemeinde ancora esistente in Svizzera. Inizialmente prevista per il 26 aprile, la tradizionale istituzione di democrazia diretta è stata in un primo tempo rinviata al 23 agosto e in seguito definitivamente annullata.