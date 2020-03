I due consigli sostengono una legge federale sull’occultamento del volto da opporre l’iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso» lanciata dal comitato di Egerkingen, già all’origine del divieto di costruire nuovi minareti in Svizzera.

Il controprogetto obbliga una persona a mostrare il proprio volto per potersi identificare durante i controlli sui trasporti pubblici, alla dogana o per le procedure amministrative.

Durante la scorsa sessione invernale del Parlamento, il Consiglio nazionale aveva ritoccato al rialzo gli obiettivi del progetto includendovi disposizioni per la parità tra i sessi. Oggi nel plenum i «senatori» hanno aderito a questa proposta, aggiungendovi però altre precisazioni, come chiedeva la loro commissione preparatoria. Concretamente, si auspica una modifica delle legge sugli stranieri e la loro integrazione in modo che i programmi cantonali d’integrazione finanziati dalla Confederazione tengano conto delle particolari esigenze di donne, giovani e bambini.