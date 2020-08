Per il comitato «NO a una legge sulla caccia sbagliata», a cui hanno aderito Verdi, PS, Verdi liberali (PVL), Partito evangelico (PEV) e singoli esponenti del PLR, la norma avrebbe dovuto prevedere una convivenza equilibrata con il lupo. Invece preconizza proprio il contrario, hanno denunciato gli oppositori in una conferenza stampa a Berna.

Con la revisione, linci, castori, cigni reali, aironi cinerini, lupi e lontre - tutte specie protette - corrono il rischio di essere abbattuti più facilmente. Specie in via di estinzione come il fagiano di monte, la pernice bianca, la beccaccia, la lepre variabile e la lepre comune continueranno a non essere protette dalla modifica della LCP, ha deplorato Claire Richard, deputata al Gran Consiglio vodese e presidente del PVL cantonale.