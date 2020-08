La nuova legge sulla caccia (LCP) garantisce maggiore sicurezza per animali, paesaggi e popolazione. Lo hanno sostenuto i membri del comitato «Sì alla legge sulla caccia», formato da diverse associazioni, che oggi a Berna hanno lanciato oggi la campagna in vista della votazione in programma il prossimo 27 settembre.

Grazie a questa revisione, gli animali protetti come il castoro e la lince saranno protetti ancora meglio. E mentre oggi è possibile regolamentare circa 300 specie protette, la revisione di legge riduce questo numero a tre: lupi, stambecchi e cigni reali, ha affermato il comitato formato da rappresentanti di Caccia Svizzera, Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB) e Unione svizzera dei contadini (USC).

La popolazione di animali selvatici non deve essere messa in pericolo, e questo vale anche per il lupo, che rimane un animale protetto, ha sottolineato il consigliere nazionale Lorenz Hess (PBD/BE), sostenendo tuttavia che la Confederazione ha bisogno di nuove soluzioni per far fronte al ritorno del lupo e ai danni che provoca ogni anno.

Proteggere gli animali

I Cantoni possono agire solo se il lupo non ha più paura dell’uomo, se si trova in zone abitate oppure se elude le misure di protezione delle greggi. L’obiettivo è quello di proteggere il bestiame, i paesaggi agricoli e la popolazione.

In questo senso, la revisione di legge migliora l’equilibrio tra lupi e animale da reddito, ha detto dal canto suo Markus Ritter, consigliere nazionale (PPD/SG) e presidente dell’USC. «Abbiamo bisogno di pecore per preservare il paesaggio alpino. Senza di loro, queste regioni sarebbero coperte di alberi e boschetti dove non vorremmo».

Secondo il consigliere nazionale Franz Ruppen (UDC/VS), c’è il rischio che gli allevatori debbano chiudere le loro attività in seguito ad attacchi da parte del lupo. In questi casi, intere valli non saranno più sfruttate e si tornerà alla natura selvaggia.

Con la nuova LCP la biodiversità sarà invece rafforzata, stabilizzando gli ecosistemi e proteggendo il paesaggio. Inoltre, ci sarà un potenziamento delle riserve per uccelli e dei corridoi faunistici, grazie ai quali vengono migliorati gli habitat degli animali. «La fauna selvatica sarà finalmente protetta», ha aggiunto la consigliera nazionale Maja Riniker (PLR/AG).

I Cantoni riceveranno inoltre più sostegni finanziari per i danni provocati dalla fauna selvatica. In questo modo, ad esempio, sarà più facile accettare la presenza dei castori.

La legge sulla caccia

La legge sulla caccia nella sua versione attuale risale al 1985, quando il lupo non era presente sul territorio nazionale. Dalla formazione del primo branco nel 2012, il numero di questi predatori è aumentato di otto volte. Il Consiglio federale sostiene che con la revisione della LCP, il diritto tenga conto della realtà attuale per regolare la convivenza tra lupo e uomo.

Per garantire che i predatori conservino la loro istintiva paura dell’uomo, del bestiame e degli insediamenti, i Cantoni potranno autorizzare l’abbattimento prima che i lupi abbiano fatto danni. Tuttavia, le uccisioni saranno subordinate a diverse condizioni.

I Cantoni dovranno agire in modo proporzionato. Non potranno intervenire su branchi che stanno lontani da greggi e villaggi. Dovranno anche giustificare gli abbattimenti alla Confederazione. Come attualmente, le organizzazioni per la protezione della natura potranno ricorrere contro le decisioni dei Cantoni.

