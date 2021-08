In una presa di posizione, la Commissione nazionale d’etica per la medicina (CNE) sostiene che un obbligo indiretto della vaccinazione mini il principio della libertà di scelta e quindi non è giustificato. Secondo la CNE, la libertà include il diritto di esporsi ai rischi di infezione.

La Commissione non si esprime nella sua presa di posizione sulla questione relativa alla disparità di trattamento della vaccinazione e dei test in termini di costi. Il Consiglio federale ha deciso mercoledì che dal primo ottobre i costi del test per il certificato Covid per le persone asintomatiche non saranno più assunti dalla Confederazione come avvenuto finora. La CNE non commenta al momento, ha detto a Keystone-ATS Jean-Daniel Strub, segretario generale della direzione della CNE nel settore della medicina umana.