Il problema non va sottovalutato: i futuri agenti di polizia trascorrono parecchio tempo davanti allo schermo del computer redigendo rapporti e verbali, documenti che talvolta finiscono tra le mani di un giudice che deve poterli capire. Per questo è indispensabile saper scrivere un testo senza errori grammaticali o di sintassi.

Il problema è tale, spiega il quotidiano zurighese, che le stesse pagine web della polizia cantonale mettono in guardia gli aspiranti poliziotti sulle difficoltà inerenti il test di lingua, offendo anche degli esempi pratici al fine di una autovalutazione. Chi è veramente interessato e constata delle lacune è avvertito.

Le scuole di lingua hanno capito l’antifona e offrono corsi tagliati su misura per chi dovrà affrontare l’esame linguistico per aspiranti agenti. Un’ora di lezione può costare fino a 115 franchi per una spesa globale che può toccare anche i 3500 franchi.