Parmelin ha spiegato all’inizio della sessione autunnale che l’intera pianificazione annuale del Consiglio federale si basa su questi tre aspetti. Nel 2022, ha aggiunto, il governo affronterà un totale di 120 progetti. Finanziariamente, l’obiettivo è quello di non contrarre nuovi debiti, ha spiegato Parmelin accennando al buco causato nella casse statali dalla pandemia.

Secondo il presidente della Confederazione, per l’anno venturo rimane importante porsi finalmente alle spalle la pandemia.

In materia di politica fiscale, il Consiglio federale intende presentare nel 2022 un messaggio sull’estensione dell’imposta sul tabacco alle sigarette elettroniche. La legge sui cartelli deve essere rivista. In politica economica sarà presentata una proposta per il freno ai costi causati dalla regolamentazione.