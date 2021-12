La grande maggioranza (76%) è anche disposta ad andare in un bar o in un ristorante con un certificato e una mascherina di protezione. La stessa percentuale però boccia la partecipazione di una festa aziendale di fine anno con diverse decine di ospiti. Non intende neppure assistere a una partita di hockey al coperto o a un concerto (79%) o andare in vacanza in aereo (68%).