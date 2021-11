Sale la pressione sulle persone non vaccinate contro il Covid-19: una chiara maggioranza della popolazione si dice favorevole a un inasprimento delle regole nei loro confronti. Lo rivela un sondaggio rappresentativo pubblicato oggi dal «SonntagsBlick».

Il 63% degli interrogati vorrebbe l’introduzione della regola 2G (vaccinato o guarito) come condizione per la partecipazione alla vita pubblica, il 53% vedrebbe di buon occhio un obbligo di vaccinazione. Ancor più chiaro è il sostegno all’obbligo di immunizzazione per alcune categorie professionali: il 69% degli interpellati auspica che il personale di cura si faccia vaccinare.