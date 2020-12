L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha fornito alla «SonntagsZeitung» e a «Le Matin Dimanche» alcuni dettagli in più sul piano di vaccinazione contro la COVID-19: solo pochi mesi dopo l’inizio delle vaccinazioni, previste per gennaio, la maggior parte delle persone in Svizzera dovrebbe già essere vaccinata. «Partiamo dal presupposto che tutti coloro che vogliono essere vaccinati possono esserlo entro l’inizio dell’estate», ha detto l’UFSP ai giornali. È chiaro che i gruppi a rischio - cioè le persone anziane e quelle con condizioni preesistenti - saranno vaccinati per primi. In seguito la procedura dipenderebbe dalla disponibilità dei vaccini.

Da parte sua, Claus Bolte, responsabile dell’autorizzazione presso Swissmedic (l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici), necessita ancora di chiarimenti prima che un vaccino possa essere autorizzato in Svizzera. Lo ha detto in un’intervista con il «SonntagsBlick». Anche se i gruppi Pfizer/Biontech, Moderna e Janssen, in lizza per il fornimento del vaccino, sarebbero già quasi al traguardo. «In alcuni punti, però, c’è bisogno di chiarimenti sull’efficacia, la qualità e la sicurezza», ha sottolineato Bolte. Mancano ancora dati affidabili, soprattutto per le fasce di età superiori ai 65 anni e negli adolescenti fra i 12 e i 18 anni. «E non sappiamo ancora abbastanza sulla risposta delle persone con condizioni preesistenti e i pazienti ad alto rischio ai vaccini», ha aggiunto. La prossima settimana, ha detto, è attesa una serie di dati che faranno luce sui possibili effetti collaterali. «Se non possiamo indicare chiaramente i rischi per le persone con malattie precedenti o per gli anziani, per il momento dovremmo astenerci dall’approvare il vaccino per questi gruppi». Anche se metterebbe a repentaglio il piano di vaccinazione svizzero, che intende immunizzare per primi proprio le persone particolarmente vulnerabili. Il Governo federale dovrebbe in tal caso rivedere la sua strategia. «Un conflitto di obiettivi che naturalmente non vogliamo che si verifichi», ha detto l’esperto di Swissmedic al «SonntagsBlick».