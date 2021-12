Rapina a mano armata questa mattina in un negozio Denner a Saignelégier (JU): il malvivente dopo essersi fatto consegnare il contenuto della cassa e della cassaforte, minacciando una dipendente con una pistola, è poi fuggito su una bici elettrica, facendo perdere le sue tracce. Lo ha comunicato oggi la Polizia cantonale giurassiana. L’impiegata non è stata ferita ma è rimasta fortemente scioccata, precisa la nota. La polizia ha immediatamente predisposto un vasto schieramento di forze di diversi servizi ma per il momento l’autore della rapina non è stato ancora trovato.