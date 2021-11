Gli oppositori alla legge COVID-19 si sono riuniti questo pomeriggio a Zurigo per una «marcia della libertà». Per gli organizzatori, il movimento denominato «Mass-Voll», si è trattato dell’ultima manifestazione prima della votazione del 28 novembre.

Già verso le 14, un’ora prima del corteo, oltre 2 mila persone si sono ritrovate in prossimità della piazza Escher-Wyss. I partecipanti, in provenienza da tutto il Paese, hanno esibito striscioni fra i quali spiccavano gli slogan seguenti: «Insieme contro il certificato, la discriminazione e la sorveglianza di massa» e «Il coronavirus non è il problema».