Secondo uno studio della «Neue Zürcher Zeitung» pubblicato oggi, per il quale un team di economisti dell’Università di San Gallo ha utilizzato dati del progetto Monitoring Consumption Switzerland - che dall’inizio dell’emergenza coronavirus monitora in tempo reale gli acquisti con carta di credito effettuati dagli svizzeri -, la flessione paventata del 20-30% non si è verificata: il numero di clienti e le vendite sono scesi solo del 5% circa.