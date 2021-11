La Commissione della politica estera del Consiglio nazionale (CPE-N) chiede di raddoppiare il miliardo di coesione della Svizzera all’UE. Una mozione in tal senso è stata approvata in serata a Berna. In base alla mozione, il credito quadro già approvato dovrebbe essere aumentato a due miliardi di franchi svizzeri «se gli accordi di associazione tra la Svizzera e l’Unione europea per la partecipazione agli attuali programmi dell’UE» saranno firmati entro il 30 giugno 2022.