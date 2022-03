L’allineamento della Svizzera alle sanzioni imposte dall’Unione europea e dagli Stati Uniti sta dividendo la politica elvetica e l’opinione pubblica e anche molti media esteri hanno descritto come storica la decisione della Confederazione. Ma per capire le motivazioni del Consiglio federale occorre fare un passo indietro di 29 anni, quando il Governo trasmise al Parlamento – che lo accolse quasi senza far domande – il «Rapporto 93», in cui veniva illustrato il nuovo concetto di neutralità elvetica. Un nuovo approccio alla politica estera dettato dalla fine della guerra fredda.

L’esempio del KosovoNel 2000 – pochi mesi dopo gli attacchi NATO alla Jugoslavia – il gruppo di lavoro interdipartimentale elaborò un documento intitolato «Neutralità della Svizzera – aspetti attuali» in cui, appunto,...