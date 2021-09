Il contrasto, beh, è stato netto. Parliamo del passaggio da sabato a domenica. In pianura, l’abbassamento delle temperature si è situato fra i 6 e i 10 gradi. In montagna, parliamo addirittura di 10 e 12 gradi in meno. Il record, fa sapere MeteoSvizzera, appartiene a Ulrichen, in Vallese: sabato a mezzogiorno c’erano 19,9 gradi, oggi alla stessa ora il termometro segnava 0,1 gradi. Brrrr.