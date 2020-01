Anche la comunità omosessuale deve essere protetta dai discorsi d’odio. Secondo Mathias Reynard (PS/VS), autore dell’iniziativa parlamentare sfociata nella modifica legislativa sottoposta al voto, l’estensione della norma antirazzismo non impedirà dibattiti e discussioni tra amici: la libertà di espressione è garantita. «Ma discorsi d’odio non rappresentano una semplice opinione», ha sottolineato il consigliere nazionale vallesano.

A suo avviso, si tratta della punta dell’iceberg. Poiché simili attacchi non compaiono nelle statistiche, purtroppo si tende a sottovalutare il problema. Tutto però lascia pensare, secondo il deputato socialista, che le aggressioni siano più numerose di quanto si pensi. Una helpline aperta nel 2016 registra in media due casi del genere a settimana. Insomma, la violenza contro le persone LGBT è una realtà. Per non parlare di insulti e molestie che possono avere conseguenze drammatiche.