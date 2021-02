Qual è la tecnologia alla base delle mascherine Livinguard? Quali studi ne confermano l’efficacia?«Il principio alla base della nostra tecnologia è la capacità del materiale utilizzato (polycationic surfaces) di rendere inoffensivi microrganismi inclusi batteri e virus. In sintesi, i tessuti adoperati per le maschere Livinguard hanno una carica positiva che al contatto con batteri e virus - caricati negativamente - li trattiene al tessuto. La sua carica è più potente della carica negativa dei microbi e per questo motivo vengono debellati. La nostra tecnologia ha dimostrato di annientare fino al 99,9% di SARS-CoV-2 come pure altri virus e batteri. La mascherina è stata anche ampiamente testata per non danneggiare la pelle e per non ostruire l'inalazione. La maschera Pro di Livinguard ha ottenuto...