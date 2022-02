La nuova cabinovia da dieci posti che da Coira porterà direttamente alla sovrastante area turistica di Brambrüesch costerà tre milioni di franchi in più rispetto al budget iniziale. Ora che la società degli impianti di risalita Bergbahnen Chur-Dreibündenstein (BCD) ha scelto il costruttore di funivie, è chiaro che per l’opera si sborseranno 15,1 milioni, escluse le tre stazioni.

Secondo un comunicato odierno di BCD, i costi aggiuntivi sono dovuti principalmente all’intenzione di ridurre il più possibile il livello di rumore della funivia, all’aumento del prezzo dell’acciaio e di altre materie prime, nonché delle innovazioni tecnologiche.

L’impianto di risalita - che dai 595 metri di Coira salirà fino a 1595 metri di quota presso la località sciistica di Brambrüesch - sarà costruito dalla società Garaventa del gruppo austriaco Doppelmayr/Garaventa. Il leader del mercato mondiale ha prevalso in una gara d’appalto pubblica, sottolinea la nota odierna.

Secondo il bilancio preventivo, altri 6,5 milioni di franchi serviranno la costruzione delle tre nuove stazioni (di base, media e di montagna) nonché per varie altre spese. In totale, l’intero progetto può costare al massimo 24,4 milioni di franchi, con un margine del 25%.

L’investimento era stato avallato nel maggio del 2019 dai cittadini del capoluogo retico, con il 55,5% dei voti. La città ha deciso di finanziare l’intero progetto con un contributo a fondo perso. In cambio, quando la nuova funivia entrerà in servizio, il comune non verserà più i 350’000 franchi di contributo annuo per il funzionamento degli impianti attuali.

La nuova opera sostituirà le due tratte attuali - Coira-Känzeli e Känzeli-Brambrüesch - che comprendono una cabinovia e una funivia. Il percorso più in basso era stato messo in funzione nel 2006, mentre per il secondo la concessione scade nel 2026. Secondo la società BCD il tutto dovrebbe essere pronto nel dicembre 2026, tre anni più tardi di quanto previsto inizialmente.

Nell’ambito del piano generale del Brambrüesch, si stanno progettando altre nuove infrastrutture per rafforzare l’offerta. Ad esempio per le escursioni di famiglie in biciclette, ma anche migliorie di quanto già esistente per biker e la pista da slittino.

