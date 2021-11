È una giornata di sole a Ginevra. Il lungolago è affollato da uomini in giacca e cravatta che colgono l’occasione per fare pausa pranzo sulle panchine, da giovani impegnati nella loro corsetta quotidiana e da mamme a passeggio con i figli che parlano tra loro. Eppure, a pochi metri da lì, nel labirintico palazzo di Rue de Lausanne, si pensa a tutto tranne che al soleggiato pomeriggio ginevrino. C’è frenesia nei corridoi del quartiere generale di Medici Senza Frontiere, dove si sente parlare in francese, inglese, ma anche in curdo e tigrino. In una di quelle stanze siede Stephen Cornish, Direttore Generale della nota organizzazione internazionale non governativa, ormai prossima a compiere 50 anni di attività. Ma, ancora più che agli anniversari, Cornish è impegnato a coordinare le varie operazioni in giro per il mondo. In particolare, quella in Afghanistan, che nelle ultime settimane sta richiedendo un importante lavoro supplementare per tutti i membri del team in missione nel Paese. Da ormai un anno in carica, il canadese ha aperto le porte dei suoi uffici al Corriere del Ticino per parlare della questione afgana e delle attività sul territorio dell’organizzazione vincitrice del 1999 del Nobel per la Pace.



Direttore Cornish, le tensioni in Afghanistan continuano a destare molta preoccupazione. Come si sta muovendo Medici Senza Frontiere per garantire l’efficienza della propria missione?

Ovviamente siamo sempre preoccupati quando vediamo grossi cambiamenti nello scacchiere internazionale, perché comportano inevitabilmente implicazioni per le popolazioni locali. Al momento in Afghanistan siamo impegnati nella sicurezza delle persone e dei pazienti, gestendo le operazioni in cinque aree del paese. In generale ci riteniamo comunque cautamente ottimisti, convinti che i negoziati saranno utili e che potremo continuare a svolgere il nostro lavoro.



Ma il dialogo con i Talebani, le cui posizioni e modo di agire sono quantomeno controverse, è possibile?

In ogni situazione di conflitto, attraverso la negoziazione, si giunge a compromessi con chi ha potere politico o religioso per garantire la sicurezza e l’indipendenza di cui abbiamo bisogno per prestare assistenza umanitaria. Per questo il nostro obiettivo è di instaurare un dialogo e cooperare in tutte le aree in cui siamo presenti con le nostre missioni. Questo vale anche per i talebani, con i quali abbiamo trattato affinché rispettassero la nostra presenza medica sul campo e il supporto alla popolazione. Al momento gli accordi sono stati rispettati e nelle ultime settimane stiamo vedendo aumentare sensibilmente il numero di pazienti nelle nostre strutture sul posto.



Per vent’anni in Afghanistan i paesi occidentali hanno inviato militari e risorse, salvo poi negli ultimi mesi andare via tutti, con l’impressione che il Paese sia rimasto in balia di sé stesso. Voi siete però rimasti: vi sentite lasciati soli?

Il nostro operato non è mai cambiato. Né prima, quando in Afghanistan erano presenti forze dell’Occidente, né adesso. Peraltro vorrei ricordare che abbiamo avuto problemi anche con le stesse forze occidentali, come quando un nostro ospedale è stato bombardato dall’Air Force americana. Un incidente che ha causato ben 42 morti e che ci ha costretto a sospendere per molto tempo le nostre attività. Comunque sia, abbiamo mantenuto la nostra indipendenza e neutralità nelle operazioni: noi non siamo politici, né impiegati del governo. Siamo un’organizzazione che ha un solo obiettivo: aiutare le persone individuando le loro principali necessità, cercando di provvedere a esse.



Gli occhi del mondo sono tutti puntati sulla questione afgana, ma MSF continua a operare in tantissimi paesi del mondo. Dove sono le principali criticità?

In effetti ci sono diverse situazioni che non stanno ricevendo l’attenzione che meritano. Penso ad Haiti, che sta avendo enormi difficoltà in seguito al terribile terremoto dello scorso agosto: abbiamo ricevuto più di 22mila richieste di aiuto e il nostro team sta facendo davvero fatica a intervenire, anche perché molte cliniche e strutture di primo soccorso sono state gravemente danneggiate. Ma siamo sotto forte pressione anche in altri Paesi: in Nigeria ci stiamo occupando di far vaccinare 150.000 persone, inoltre non è facile affrontare le sfide che l’emergenza Covid sta presentando in luoghi come Iraq o Yemen, alle prese con situazioni geopolitiche molto complicate.

Stephen Cornish con Leandro Sugameli, responsabile MSF per la Svizzera Italiana, e il giornalista del Corriere del Ticino Mattia Sacchi

Aver vissuto la pandemia anche nel nostro continente può aver portato a mettere in secondo piano altre emergenze?

Bella domanda. Chiaramente, quando un’emergenza mondiale ci tocca da vicino, tutti gli altri problemi più o meno lontani da noi passano sullo sfondo, con l’attenzione mediatica che si concentra sull’attualità vissuta alle nostre latitudini. Ma è anche vero che la pandemia ha causato importanti rallentamenti nei processi per l’accoglienza dei migranti, specialmente siriani e afgani, delineando un difficile quadro emotivo e psicologico per chi rimane in quei paesi. Risolvere o quantomeno limitare gli effetti del Covid ha conseguenze sull’intero sistema sanitario, se tergiversiamo sarà ancora più difficile affrontare altri problemi altrettanto seri come il colera, la malaria e la malnutrizione perché le risorse non saranno più sufficienti per intervenire e aumenteranno troppo i costi. Ecco perché ora più che mai è importante vaccinarsi e proteggersi.



Durante il periodo pandemico Medici Senza Frontiera è intervenuto anche in Svizzera...

Questo è indicativo di come in un certo senso la distanza fra i paesi in cui operiamo e quelli in cui abbiamo i nostri quartieri generali, i soldi, lo staff, stia diventando sempre più sottile. A Ginevra e Vaud il personale sanitario è stato messo sotto forte pressione, per questo abbiamo voluto prestare assistenza anche nelle strutture locali, coordinandoci con le varie autorità cantonali e federali. Medici Senza Frontiere offre le proprie risorse e la competenza dei propri volontari ovunque ci sia un’emergenza e bisogno di aiuto. E questo può accadere pure in Svizzera, come abbiamo scoperto in questo ultimo anno.



Le recenti sfide globali hanno certamente cambiato il nostro modo di vedere il mondo. Ma la visione di MSF era già cambiata venti anni prima, quando ha vinto il Nobel per la Pace?

Direi di no. Indubbiamente il Nobel ha sottolineato l’importanza della nostra organizzazione: questa visibilità ha permesso di raccogliere più fondi per migliorare l’efficienza del nostro operato. Ma l’entusiasmo e le motivazioni sono rimaste immutate. Anzi, proprio quest’ultimo periodo ha evidenziato il gap tra i paesi occidentali e quelli del terzo mondo, dove ci sono ancora aree in cui si perpetrano tratte umane, schiavitù e violenze, con leggi non rispettate e una giustizia troppo lenta, se non addirittura assente.



Da circa un anno è Direttore Generale di Medici Senza Frontiere. Un onore ma anche un onere e una responsabiità importante, anche nei confronti dei volontari in missione in alcuni dei paesi più pericolosi del mondo.

Sono incredibilmente onorato essere qui a Ginevra a gestire le operazioni di MSF: più che un lavoro una vocazione che sento da quasi 25 anni. Le giornate non sono mai noiose: dalla raccolta fondi alla gestione di un’organizzazione che tratta più di 80 progetti in 20 paesi del mondo. Ovviamente la cosa che mi desta maggiori preoccupazioni è la sicurezza di tutti: so di essere il primo responsabile e se succede qualcosa devo andare io dalle famiglie. Siamo tutti consapevoli che è un compito difficile e che non è mai esente da rischi, che cerchiamo comunque di diminuire grazie a un ottimo e rodato sistema di analisi della sicurezza che ci ha permesso negli anni di limitare in modo importante gli incidenti.



Nei mesi scorsi è scomparso Gino Strada, il fondatore di Emergency.

Gino era molto attivo e animato dal sincero desiderio di aiutare il prossimo. Ho molto rispetto per la sua organizzazione, per come la gestiva e per la visione che aveva. Proprio per questo in Afghanistan, per esempio, abbiamo lavorato insieme, facendo avanti e indietro dagli ospedali e supportandoci l’un l’altro. La sua è una grande perdita che ho appreso con dolore.



Spesso si dice in modo banale di sperare nella pace nel mondo. In un certo senso lei è una di quelle poche persone che avrebbe davvero il diritto di dirlo...

Molto più realisticamente, io penso che tutti abbiano il diritto di vivere. Prima che MSF fosse creata, gli Stati decidevano quali vittime potevano essere aiutate e quali potevano morire. Noi invece aiutiamo tutti, partendo da chi soffre di più. Cercando di capire cosa succede e impegnandoci per loro: se ci limitassimo al mero aiuto, perderemmo la nostra umanità. Siamo consapevoli che il nostro lavoro non sia portare la pace nel mondo ma, oltre al supporto e all’assistenza medica, consista anche nel far emergere i problemi e le responsabilità dei governi, per ridare dignità e diritti a chi oggi non ne ha.

