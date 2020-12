Dopo l’allarme lanciato sabato dall’ospedale universitario di Zurigo dove a causa dell’impennata di contagi erano rimasti solo 3 posti liberi in terapia intensiva, ora la possibilità di un collasso del sistema sanitario nazionale, soprattutto dopo le festività natalizie, diventa sempre più concreta. I nosocomi svizzeri chiedono a gran voce misure più incisive e un blocco generalizzato di ristoranti, negozi, musei, strutture culturali e sportive, comprese le stazioni sciistiche. Il piano del Consiglio federale sarebbe quello di sviluppare un sistema a semaforo, sia da parte dei Cantoni che della Confederazione, che consenta di inasprire le misure in base all’andamento epidemiologico. Ma per il consigliere federale Alain Berset, la situazione straordinaria non è un’opzione. Visto il quadro estremamente teso, il capo del Dipartimento federale dell’Interno e il presidente dei direttori cantonali della sanità Lukas Engelberger hanno convocato un vertice di crisi questa mattina a cui fa seguito una conferenza stampa per aggiornare i media sui temi trattati e sulle decisioni prese. Il Consiglio federale potrebbe invece annunciare nuove misure di limitazione venerdì.

LA CONFERENZA STAMPA

Uno scambio «aperto», «critico» e «diretto». Così Alain Berset ha definito l’incontro avvenuto questa mattina con i responsabili della sanità cantonali sui temi legati alla salute. «La pandemia è una prova per il federalismo, ha aggiunto, ma abbiamo visto che il sistema funziona. Oggi tutte le regioni registrano un aumento, esclusa la regione del Lemano, dove però comunque abbiamo una lieve crescita». Altri Paesi hanno una situazione simile, come Germania, Gran Bretagna, Svezia. «Il tasso di riproduzione del virus deve scendere al più presto sotto l’1. L’ideale sarebbe lo 0,8 in modo da dimezzare i contagi ogni due settimane», ha spiegato Alain Berset, ricordando che durante la settimana sarà effettuata una valutazione della situazione, anche in vista delle Feste, e che ulteriori comunicazioni saranno date venerdì.

«La preoccupazione oggi, oltre al numero di posti letti, è anche il personale, che è affaticato e deve poter continuare a lavorare ancora diversi mesi».

«Riguardo al vaccino, Berset ha ricordato che la Svizzera avrà 15 milioni di dosi, sufficienti a vaccinare circa 7 milioni di persone. La Confederazione deve occuparsi dell’acquisto e la catena di stoccaggio dei prodotti, mentre i cantoni si occuperanno della vaccinazione».

Dal canto suo Lukas Engelberger ha ricordato l’importanza delle restrizioni annunciate venerdì scorso dal Consiglio federale. «Capisco che la situazione sia difficile - ha detto -. La pandemia evolve velocemente ma il governo non reagisce altrettanto velocemente. Le misure prese non sono sufficienti e siamo d’accordo che ne servano di ulteriori. Bisogna agire in fretta e cerchiamo di accelerare i processi il più possibile per diminuire il numero di contagi. Bisogna anche fare in modo che il danno economico sia il minore possibile». Nuove ulteriori misure sono già state poste in consultazione. In merito alle vaccinazioni Engelberger ha spiegato che l’obiettivo è di essere pronti già a partire dai primi giorni di gennaio, a patto che che l’approvazione di Swissmedic sia disponibile.

