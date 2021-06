La pandemia di coronavirus ha un impatto notevole sul mercato delle auto usate: quest’ultimo sta infatti andando bene e i prezzi in Svizzera aumentano, mentre la produzione di veicoli nuovi è in difficoltà. Anche coloro che offrono quattro ruote a noleggio si fregano le mani.

Dal momento che la carenza di componenti elettronici, in particolare di semiconduttori, colpisce le fabbriche dei produttori di automobili con lunghi periodi di attesa per veicoli nuovi, sempre più potenziali acquirenti si rivolgono al mercato dell’usato. Questa domanda sta avendo un impatto sia sull’offerta, che si sta assottigliando, sia sui prezzi, che stanno aumentando.

«La tendenza dovrebbe ancora proseguire per qualche tempo», ha aggiunto Fässler. Sono soprattutto i veicoli che hanno meno di quattro anni e pochi chilometri che vedono salire i loro prezzi. Poiché la capacità di produzione non dovrebbe tornare ai livelli pre-crisi nei prossimi mesi, Fässler non si aspetta alcuna correzione dei prezzi a medio termine. Tanto più che anche l’offerta continua a diminuire. «Questa mancanza di auto nuove disponibili influenza direttamente il numero di annunci», ha detto. Attualmente, 150’000 auto - nuove e usate - sono in vendita sulla piattaforma, rispetto a 157’500 sei mesi fa e 160’000 un anno fa.

Della scarsità dell’offerta e dell’aumento dei prezzi traggono profitto i fornitori di abbonamenti di veicoli. Presso la società Carvolution per esempio gli affari sono aumentati in modo significativo: «Registriamo una elevata percentuale di nuovi abbonati che, in caso di dubbio, sono più propensi a optare per una soluzione flessibile», ha detto ad AWP Léa Miggiano, cofondatrice dell’impresa basilese. Invece di aspettare a lungo per un’auto nuova o cercare un’auto usata a buon mercato, la gente preferisce una disponibilità rapida.