Ogni giorno il servizio telefonico 147 è in contatto con 700 bambini e giovani, sette dei quali evocano pensieri suicidi, precisa l’organizzazione in una nota, sottolineando che questi ultimi nel 2020 erano cinque al giorno e prima della pandemia tre o quattro.

Bambini e giovani sono anche afflitti dalla paura del futuro. Le richieste di sostegno per le scelte di carriera sono aumentate di quasi un quarto rispetto al 2020. Le domande più frequenti in questo contesto riguardavano lo stress, conclude Pro Juventute, chiedendo più sostegno per la salute mentale di bambini e adolescenti e più risorse per servizi medici scolastici, assistenza sociale in ambito scolastico e psichiatria infantile e adolescenziale.