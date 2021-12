È stato anche chiesto chi dovrebbe fare di più per le persone bisognose. Le opinioni differiscono in base alla fascia di età: il 44% dei giovani tra i 18 e i 35 anni pensa che lo stato sociale dovrebbe aumentare i suoi contributi, mentre i 35-65enni ritengono che spetti alla famiglia o ai conoscenti. Una minoranza sostiene che siano le persone o le organizzazioni caritatevoli a dover agire.

Secondo il sondaggio, la pandemia ha aumentato le disuguaglianze sociali: il 17% ha detto di avere meno per vivere rispetto a prima. Le persone con redditi più bassi, in particolare, hanno avuto meno margine di manovra. Uno su dieci invece ha più mezzi a disposizione.

Disponibilità a donare varia con l’età La disponibilità a donare cambia con l’età: gli ultra 65enni donano in media 500 franchi all’anno, chi ha tra i 35 e i 65 anni circa 300 franchi e i più giovani 200 franchi. In tutti i gruppi di età, il valore mediano (il 50% dei valori è superiore, l’altra metà inferiore) era di 300 franchi.

Secondo il sondaggio, la maggioranza ha inteso la solidarietà come un’azione a favore delle persone in difficoltà. Per i partecipanti all’inchiesta più giovani anche le preoccupazioni per l’ambiente e la protezione degli animali sono importanti. La maggiore disponibilità al sostegno è stata mostrata nei confronti dei bambini, caduti in difficoltà senza colpa.