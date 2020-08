«Marco Chiesa capisce le persone. Parla la loro lingua. E in tutti i punti fondamentali segue la linea dell’UDC. La personalità è ideale. Parla chiaro, ma ha un certo charme ticinese che piacerà nella Svizzera tedesca». Così ci dice il consigliere federale Ueli Maurer poco prima dell’elezione di Marco Chiesa come presidente dell’UDC. Eventuali problemi linguistici non sono importanti. «Anzi», continua Maurer. Chi parla in modo semplice e non per forza perfettamente piace a chi simpatizza per il partito. L’ex presidente dell’UDC a Chiesa dà un solo consiglio: quello di «restare se stesso. Non deve adattarsi per far piacere ai media o altri». Ha paura che Chiesa non riesca a farlo? «No, per niente, ma è il rischio che viene a crearsi in questi casi». Certo Marco Chiesa prende in mano un partito che attraversa una fase difficile, e lo fa poco prima di una votazione fondamentale per la formazione politica (quella riguardante l’iniziativa contro la libera circolazione), ma che secondo gli ultimi sondaggi vede il partito perdere il 27 settembre. Cosa ci si aspetta dunque dal nuovo presidente nelle prossime settimane? «Non potrà fare molto lui. E per come andrà la votazione lui non è assolutamente responsabile. Se l’iniziativa dovesse passare in Ticino, cosa che credo succederà, sarebbe già una bella vittoria per lui».