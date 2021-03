La Svizzera non è un’isola felice. A dirlo sono i dati dell’Ufficio federale di statistica sulla violenza domestica. Le segnalazioni di atti violenti sono quasi 20.000 all’anno. E in media ogni due settimane una donna rimane vittima di femminicidio (29 nel 2019), con un’incidenza maggiore, per numero di abitanti, rispetto a Paesi come Francia o Italia. Gli ultimi drammatici casi risalgono al 23 febbraio. A Buchs, nel canton San Gallo, e a Wilchingen, nel canton Soletta, sono state uccise due donne. Una 22.enne - al termine di una lite con il compagno 24.enne - e una 80.enne uccisa a coltellate dal nipote di 22 anni. La Svizzera, come detto, non è un’isola felice. Intanto la parola femminicidio inizia a farsi strada nel linguaggio e nell’ordinamento giuridico di alcuni Stati. Anche a livello...