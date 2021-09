La polizia cantonale vallesana ha proceduto venerdì sera a Sion e Conthey (VS) a un’operazione di controlli mirati di «tuning», ovvero di automobili trasformate. Le forze dell’ordine hanno inflitto 20 multe e pizzicato tre automobilisti per eccesso di velocità.

Le multe sono state emesse per pneumatici lisci, tubi di scappamento non conformi, vetri completamente oscurati nonché per altre infrazioni, quali accelerazioni troppo importanti e comportamenti che causano rumori inutili, precisa la polizia in una nota odierna. Inoltre, una vettura e una moto sono state ritirate dalla circolazione a causa di importanti difetti.