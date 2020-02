I truffatori garantivano agli investitori alti guadagni attirandoli con proposte di investimenti in azioni, opzioni, moneta cripto, eccetera. Dopo l’accensione di un conto digitale, i truffati versavano cospicue somme di denaro a favore di società estere, che giravano i soldi su altri conti e ad altre società in diversi paesi stranieri. Inizialmente agli investitori era possibile monitorare l’andamento dei presunti investimenti e dei guadagni conseguiti, spiega la polizia grigionese in una nota. In alcuni casi, le persone di contatto richiedevano dei pagamenti supplementari per assicurare i capitali investiti dal rischio di perdite. Alfine di conquistarsi la fiducia dei truffati e di invogliarli ad altri, ancora più consistenti, investimenti, i sedicenti consulenti finanziari bonificavano in parte esigue somme di denaro dal capitale investito rispettivamente concedevano l’erogazione di rendite. In seguito il contatto con i presunti consulenti finanziari si vanificavano e le somme investite risultavano perse. I truffatori, gestiscono con molta professionalità delle piattaforme trading in internet, in modo dare l’impressione di essere interlocutori seri, allertano ancora le autorità in una nota diramata oggi.