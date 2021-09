Si è conclusa con l’utilizzo, da parte della polizia, di spray urticante, cannoni d’acqua e proiettili di gomma la manifestazione non autorizzata inscenata ieri sera a Berna contro l’estensione del certificato COVID. La polizia cantonale bernese, in un comunicato stampa, riferisce di aver dovuto ricorrere a queste maniere forti a causa del comportamento dei manifestanti. «Arrivati in Piazza federale, i partecipanti hanno puntato una barriera di protezione, scuotendola e tentando di sradicarla dagli ancoraggi - scrive -. È stato chiesto loro più volte di non cercare di oltrepassare le protezioni e hanno risposto con il lancio di oggetti in direzione di Palazzo federale, tra cui bottiglie e petardi».