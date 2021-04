Nella notte fra sabato e domenica la polizia lucernese ha interrotto una festa illegale in un bosco di Buchrain alla quale prendevano parte una sessantina di persone. I partecipanti sono stati invitati a tornare a casa.

Il limite di 15 persone per incontri all’esterno fissato per ragioni sanitarie è stato ampiamente superato, ma la polizia non ha emesso alcuna multa «per ragioni di sicurezza», ha indicato oggi all’agenzia Keystone-ATS un suo portavoce, Urs Wigger.