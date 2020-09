Gli attivisti hanno intonato slogan come «La protezione del clima non è un crimine». «Un altro mondo è possibile e non ci arrenderemo mai. Resteremo qui». «Chiediamo giustizia climatica e una rapida riduzione delle emissioni di gas serra a zero entro il 2030».

I manifestanti per il clima occupavano la Piazza federale da lunedì mattina e avevano in programma di rimanere per tutta la settimana nell’ambito dell’azione «Rise Up for Change» (insorgi per il cambiamento). L’obiettivo era di protestare contro il sistema economico e politico che, a loro avviso, è responsabile della crisi climatica. La protesta è organizzata congiuntamente da Sciopero per il clima, Collective Climate Justice ed Extinction Rebellion.