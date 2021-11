La Posta ha acquisito il fornitore di software per amministrazioni comunali Dialog Verwaltungs-Data AG. Un’acquisizione pensata nell’ottica di fornire assistenza e aiuto alle pubbliche amministrazioni anche nella trasformazione digitale e nella protezione di dati sensibili, semplificando così il loro lavoro quotidiano. Lo comunica oggi la Posta. La volontà è quella di crescere nell’ambito dell’e-government e ampliare il suo settore di attività con servizi digitali per le autorità.

Dialog resterà attiva sul mercato come azienda indipendente

L’azienda con sede a Baldegg, nel Cantone di Lucerna, sviluppa soluzioni software e cloud per amministrazioni pubbliche in Svizzera ed è specializzata nello scambio sicuro e digitale di informazioni. Riducendo così il carico di lavoro amministrativo delle autorità, a cui resta più tempo per focalizzarsi sul proprio compito principale: il contatto con le cittadine e i cittadini.

Dialog Verwaltungs-Data AG diventa una società affiliata della Posta e continuerà ad agire come azienda indipendente.

Le basi per il ruolo futuro

Con l’acquisizione di Dialog la Posta si assicura il know-how necessario nel campo dei servizi digitali per le autorità, anziché doverlo sviluppare nel corso di diversi anni. «Le soluzioni software e IT di Dialog potenziano l’offerta digitale della Posta», afferma Nicole Burth, membro della Direzione di gruppo e responsabile dell’unità Servizi di comunicazione. «Il know-how di Dialog ci aiuterà a rendere il lavoro di Comuni e autorità più semplice e sicuro».

La Posta dispone già di prodotti collaudati nel contesto dei servizi digitali per le autorità, come nel caso dell’estratto del registro delle esecuzioni e del casellario giudiziale. Con offerte come l’app ePost, IncaMail, l’identità e la firma digitali o il voto elettronico, si impegna per realizzarne altri. «Vogliamo affermarci ulteriormente quale partner affidabile per le autorità», spiega Burth. Tramite l’acquisizione di Dialog sono state gettate le basi, in linea con il ruolo futuro della Posta: «Intendiamo essere un intermediario degno di fiducia e indipendente tra il mondo fisico e quello digitale, soprattutto quando si tratta della comunicazione sempre più spesso digitale tra le autorità e la popolazione», aggiunge la responsabile Servizi di comunicazione.

Un ecosistema aperto e interconnesso per le autorità

Nel lungo termine la Posta pianifica, insieme a Dialog, l’allestimento di un ecosistema per le autorità. Tale sistema non è pensato per essere un mondo postale chiuso, bensì è aperto e interconnesso. L’aspetto più importante a tale proposito? «L’accesso deve essere semplice e sicuro», sottolinea Nicole Burth. «In questo modo possiamo semplificare la vita di autorità e aziende, così come quella della popolazione».

©CdT.ch - Riproduzione riservata