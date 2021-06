I dipendenti della Posta riceveranno aumenti salariali fino a 400 franchi per un impiego al 100% e un incremento dello 0,5% del salario minimo. Il risultato è stato ottenuto dalla commissione paritetica di conciliazione dopo che la Posta, PostFinance, Syndicom e Transfair non erano riusciti a raggiungere un accordo al tavolo delle trattative

Vista l’impossibilità di raggiungere un accordo al tavolo delle trattative in primavera, le parti sociali sono ricorse alla commissione paritetica di conciliazione (CPC), come previsto dal contratto collettivo di lavoro per questi casi. Il risultato - prosegue la nota - tiene conto della situazione economica delle tre imprese della Posta, dei raffronti con le aziende concorrenti, dell’andamento del carovita e di quello dei salari medi per ogni categoria professionale e regione salariale.