SecurePost SA si trova da diversi anni sotto una forte pressione in termini economici ed è già stata oggetto di un’incisiva riorganizzazione. Negli scorsi anni, grazie a una serie di misure coerenti volte a incrementare l’efficienza, è stato possibile stabilizzarne la situazione finanziaria. Proprio in questa fase SecurePost è stata più volte vittima di brutali rapine. A seguito di questa serie di aggressioni a diversi furgoni blindati che trasportavano denaro, in particolare nella Svizzera romanda, sono state introdotte disposizioni normative e attuariali aggiuntive. Inoltre, la situazione è ora aggravata dagli effetti negativi dalla crisi del coronavirus sulla circolazione del denaro contante.

La Posta ritiene pertanto che nel contesto attuale il modello di business di SecurePost SA sia a rischio e ha esaminato diverse varianti volte a garantire un approvvigionamento di denaro contante sostenibile per il gruppo. In queste riflessioni sono stati posti in primo piano anche i 450 collaboratori di SecurePoste SA.

A seguito di una verifica accurata, la Posta ha deciso di acquistare i servizi di trasporto di denaro contante necessari presso un’azienda attiva in Svizzera e a livello internazionale. Le attività di SecurePost SA vengono pertanto conferite in tale azienda. Con la ditta Loomis Schweiz AG, la Posta ha trovato un acquirente solido che assorbirà e continuerà a impiegare tutti i collaboratori. Il 1. maggio 2021 le attività di SecurePost saranno quindi trasferite a Loomis Schweiz AG. Il 31 marzo 2021 avrà inizio la procedura di consultazione, nel corso della quale le collaboratrici e i collaboratori di SecurePost SA avranno la possibilità di prendere posizione in merito alle misure previste. La vendita a una ditta attiva sul piano internazionale, in grado di operare in modo efficiente nel rispetto delle severe disposizioni normative e attuariali, garantisce anche per il futuro un approvvigionamento di denaro contante di qualità in Svizzera e costituisce quindi anche per il personale una scelta orientata al futuro. Le parti hanno concordato di non divulgare il prezzo di vendita e le condizioni di acquisto.